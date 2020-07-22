شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: مبنى النقابة لم تظهر فيه حالة كورونا.. ونجحنا فى اجتياز الفترة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، إن المسابقة شهدت أكبر نسبة مشاركة، حيث بلغ عدد الأعمال 569 عملا، والمسابقة شهدت مضاعفة قيمة الجائزة المالية.

وأضاف محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال كلمته بحفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بشأن تنظيم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن أكبر دعم فى تاريخ النقابة حدث خلال الدورة الحالية للمجلس، متابعا: "المجلس الحالى قليل الكلام ولكن قاوم كثيرا وتصدى للظروف الحالية، المبنى الوحيد الذى لم تظهر فيه حالة كورونا واحدة ونجحنا فى اجتياز الفترة الصعبة".

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

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وحصدت ”الخليج 365”، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل الخليج 365 علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365.

وفي صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365”، بالجائزتين الأولي والثاني، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.