شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن خلال حفل توزيع جوائز الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن. وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن حفلة توزيع جوائز الصحافة تتم فى ظروف استثنائية، مضيفا أن أى عمل إرهابى لن يعطل أى مصرى عن أى عمل يقوم به، موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال ملاحقتهم التنظيمات الإرهابية .

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

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وحصدت ”الخليج 365”، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل الخليج 365 علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365.

وفي صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365”، بالجائزتين الأولي والثاني، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.