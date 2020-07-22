شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية "مستقبل وطن" تطالب المجتمع الدولى بالتصدى للمرتزقة والعبث بالأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن، الدور الوطني والجهود المبذولة لمجلس النواب المصري والقرار التاريخي الذي اتخذه، بموافقته بإجماع آراء النواب المنتخبين بإرادة شعبية حرة، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية غربا للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأكدت الأمانة فى بيان لها اليوم، وقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخلف القوات المسلحة، وتأييدها لجميع الجهود المبذولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والمرتزقة الموالين والمدعومين من قوى الشر .

وأشارت أمانة العلاقات الخارجية المركزية والمصريين في الخارج، إلى أن ما آلت إليه الجلسة السرية لمجلس النواب المصري، تعكس مدى الترابط بين الشعب المصري وممثليه المنتخبين بالبرلمان وقواته المسلحة، تضاف إلى الملاحم الوطنية في التاريخ النيابي المصري.

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ودعت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولي للتصدي للعبث بالأمن القومي الليبي، والوقوف بجانب الشعب الليبي الشقيق الذي لفظ جميع الدخلاء على بلاده وأصحاب المصالح الذين تحالفوا مع الحالمين بالمشاريع الاستعمارية في المنطقة.