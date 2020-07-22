2041 شخص يتابع العلاج من كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و247 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 17 ألف و962 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 15 ألف و636 حالة بنسبة تعاف تناهز 87,1 في المائة.

وأضاف لمرابط أن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 حالة، بعد تسجيل الوفيات الخمس الجديدة بكل من مراكش (4 حالات) وطنجة (حالة واحدة)، بمعدل إماتة يبلغ 1,6 في المائة، مبرزا أن معدل الإصابة التراكمي بلغ 49,5 لكل 100 ألف نسمة.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أفاد المسؤول بتسجيل 66 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (61 حالة بالدار البيضاء، و3 حالات بمديونة، وحالتان بالنواصر)، و50 حالة بجهة فاس-مكناس (31 بفاس، و12 بمكناس، و3 بمولاي يعقوب، وحالة واحدة بكل من تاونات والحاجب وصفرو وإفران)، و44 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (27 بطنجة، و9 بتطوان، و8 بالعرائش).

كما تم تسجيل 39 حالة بجهة مراكش-آسفي (19 بمراكش، و7 بالرحامنة، و6 بالحوز، و4 بقلعة السراغنة، و3 بأسفي)، و7 حالات بالجهة الشرقية (4 بوجدة، وحالتان بالناظور، وحالة واحدة ببركان)، و5 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (كلها بتمارة)، و4 حالات بجهة درعة-تافيلالت (3 بتنغير، وحالة واحدة بورزازات)، و3 حالات بجهة الداخلة-واد الذهب (بالداخلة)، وحالتان بجهة العيون-الساقية الحمراء (بالعيون).

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وأشار لمرابط إلى أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 18 ألفا و807 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و47 ألف و871 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 203 من الحالات الجديدة في إطار منظومة تتبع المخالطين، مبرزا أن مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج فيبلغ حاليا 2041، أي بمعدل 5,6 لكل 100 ألف نسمة.

وتتوزع هذه الحالات النشطة، بحسب المسؤول، بين جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (679 حالة)، وفاس-مكناس (472 حالة)، والدار البيضاء-سطات (303 حالة)، ومراكش-آسفي (188 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (102 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (73 حالة)، والجهة الشرقية (72 حالة)، والداخلة-واد الذهب (26 حالة)، وبني ملال-خنيفرة (17 حالة)، و12 حالة بكل من جهتي كلميم-واد النون ودرعة-تافيلالت، و5 حالات بجهة سوس ماسة.

وأضاف أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 33 حالة، من ضمنها خمس حالات تحت التنفس الاصطناعي.

وتتوزع هذه الحالات الصعبة بين جهات الدار البيضاء-سطات (12 حالة)، ومراكش-آسفي (9 حالات)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8 حالات)، وفاس-مكناس (3 حالات)، والرباط-سلا-القنيطرة (حالة واحدة).