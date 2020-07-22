حصيلة جديدة لكورونا في المغرب.. 220 إصابة جديدة و247 حالة شفاء و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 17962 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 15636 بنسبة 73 في المائة.
وأضافت المتحدثة تم تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 285 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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