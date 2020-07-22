الكويت: الصبّاح يتوجه الخميس للولايات المتحدة "لاستكمال علاج" طبيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الكويتيّة، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير، صباح الأحمد الجابر الصباح، سيتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية، يوم غدٍ الخميس، لاستكمال علاج طبيّ بعدما خضع لعملية جراحية.

وذكر "الديوان الأميري" الكويتيّ في بيان، أن "أمير البلاد يتوجه غدا للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة"، دون إيراد تفاصيل إضافية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت الكويت، قد أعلنت يوم السبت الماضي، نقل بعض صلاحيات الصباح (91 عاما) لولي العهد، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وكان أمير البلاد قام في 2019 برحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.

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