ريال مدريد يتمسك بالتعاقد مع مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة ريال مدريد الإسباني أبدت تمسكها بضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رغم إعلان الأخير استمراره مع فريقه للموسم الرابع.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن ما صرح به مبابي حول قراره بالاستمرار مع بي إس جي في الموسم المقبل، لم يكن مفاجئا، إذ أن اللاعب لديه عرض مغرٍ لتمديد تعاقده، لكنه يفضل عدم الاستعجال.

وأضافت "كيليان يعلم أنه بنهاية الموسم الجديد، سيكون أمامه عام واحد فقط على انتهاء تعاقده، وقتها يمكنه الضغط على الإدارة الباريسية لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره بالانتقال إلى ريال مدريد".

ولفتت إلى أن الموقف لدى إدارة ريال مدريد لن يتغير، لا مجال لشراء مبابي أو أي لاعب آخر هذا الصيف في ظل تعقد الأمور المالية بسبب جائحة كورونا التي جمدت إيرادات الحضور الجماهيري في المدرجات، بل تبقى الأولوية حاليا في بيع بعض لاعبي الفريق الملكي.

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وشددت "ماركا" في تقريرها على أن مسؤولي ريال مدريد، لن يلجئوا للطرق الملتوية لضم كيليان مبابي بالتحرك من خلف إدارة بي إس جي، بل سيتم التفاوض مباشرة مع الإدارة المالكة للنادي.

وأوضحت أن ما يتوقعه مسؤولو الريال، أن كيليان مبابي سيقاوم كل الإغراءات المالية لتمديد تعاقده طوال الـ12 شهرا القادمة، حتى يأتي الوقت المناسب للتفكير بجدية في شرائه من النادي الباريسي.

وفسرت الصحيفة الإسبانية، تصريحات كيليان مبابي، بأنها تعزز ما يثار بشأن عدم رغبة اللاعب في الاصطدام بإدارة ناديه الفرنسي، بل يريد أن يكون رحيله عن جدران حديقة الأمراء باتفاق متبادل بينه وبين مسؤولي النادي وبعد تحقيق الأهداف المطلوبة، وخاصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.