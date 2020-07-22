مانشستر سيتي يرشح محرز لجائزة لاعب الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختار مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في صفوف الفريق بتصويت الجماهير.

وضمت القائمة 3 لاعبين، يتقدمهم النجم الجزائري رياض محرز، البلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا.

ويعد قائد المحاربين، من بين أبرز المرشحين لحصد جائزة الاتحاد لموسم 2019-2020، بالنظر إلى المستويات المميزة التي قدمها رفقة السيتي هذا الموسم.

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وبرز محرز كواحد من أقوى أسلحة النادي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وسيجد محرز منافسة قوية من زميله البلجيكي دي بروين، الذي قدم موسما خرافيا مع الأزرق السماوي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 22 تمريرة حاسمة، خلال مشاركاته الـ44 في جميع المسابقات.

وكان البرتغالي برناردو سيلفا قد توج بجائزة الاتحاد الموسم الماضي، بعد حصده 62 ألف من إجمالي الأصوات.