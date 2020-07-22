قذائف إسرائيلية على مزارع شبعا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مصرع جندي في انقلاب آلية عسكرية في منطقة "هار دوف" (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة)، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى سقوط قذائف إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنديًا لقى مصرعه فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة، في انقلاب شاحنة عسكرية كانت في طريق صعودها إلى منطقة "هار دوف" (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).

في المقابل، أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذخيرة الحية في تدريبات في الجولان المحتل، ما أدى إلى اشتعال حرائق في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى سقوط قذيفتين إسرائيليتين في المنطقة الواقعة بين موقعي رويسات القرن وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس، مقل أحد عناصره في الغارة العدوانية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، مساء الإثنين، وذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل إغلاق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حتى نهاية الشهر الجاري، بحجة التدريب العسكري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عن إغلاق المجال الجوي شرقي نهر الأردن في هضبة الجولان المحتلة، أمام الطائرات المدنية على ارتفاع يزيد عن 5 آلاف قدم، وسيبقى الحظر مفروضا حتى 31 تموز/يوليو الجاري.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه أغلق منطقة الشاطئ بين شاطئ قرية الزيب المهجرة ورأس الناقورة في شمال إسرائيل، في أعقاب تدريب عسكري في منطقة الجليل الغربي، بدأ مساء أمس، وانتهى صباح اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحظر على المواطنين التواجد في شواطئ هذه المنطقة، وأن ستكون في هذه المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم سماع دوي انفجارات وإطلاق قذائف مضاءة في منطقة الشاطئ.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى التخطيط لهذا التدريب العسكري مسبقا "كجزء من خطة التدريبات للسنة القريبة، وغايته الحفاظ على جهوزية القوات وكفاءاتها".

ويأتي ذلك في أعقاب الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي من أجواء طبرية واستهدفت مواقع تابعة لإيران بالقرب من العاصمة السورية دمشق، التي أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وإصابة آخرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11") مساء أمس، أن إسرائيل تتأهب لرد محتمل من قبل حزب الله اللبناني بعد مقتل أحد عناصره في القصف الإسرائيلي بمحيط مطار دمشق الدولي.

وأضاف مراسل القناة للشؤون العسكري، روعي شارون، أن "إسرائيل تخشى من رد حزب الله، بعدما أعلن التنظيم مساء الثلاثاء مقتل أحد عناصره ويدعى علي كامل محسن في الهجوم المنسوب للطيران الإسرائيلي".