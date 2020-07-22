الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1,326 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخصان وشُخصت 1,326 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 32,060، بعد تعافي 23,205 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 55,695.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 273، منهم 78 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 3.7%، إذا كان عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي أمس، 82.

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ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 430 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة تجاوزت الـ0.5%.

ويرقد في المشافي 665 مريضًا بكورونا، بينهم 120 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 31,395 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:17 من مساء اليوم، بلغ 16,380؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 1,975 إصابة، بعد إجراء 29,077 فحصا.