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التقيد بإجراء فحص PCR لجميع المقيمين القادمين إلى الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يوليه 2020

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم التقيّد بإجراء الفحص المخبري PCR لجميع القادمين من فئة المقيمين إلى الدولة في المختبرات المعتمدة من خلال http://Screening.purehealth.ae.

 

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وأشار إلى التزام الناقل الجوي بالتأكد من أن القادمين على متن رحلات الطيران حاصلون على نتيجة فحص سلبية وأن تكون شهادة اثبات الفحص قد صدرت من المراكز المتعمدة بمدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة للوصول إلى الدولة بغض النظر عن مطار الوصول وسيتم البدء بتطبيق الاجراء بدءا من تاريخ 24/07/2020.

 

وأضاف الظاهري أن الدول التي لم تشمل في هذه المرحلة ولا توجد بها مراكز معتمدة على المنصة الرقمية ستقوم شركات الطيران بالتنسيق مع المقيمين الراغبين في العودة الى الدولة لإبراز نتيجة فحص PCR سلبية ولا تتعدى الـ 72 ساعة من مراكز معتمدة لدى هذه الدول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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