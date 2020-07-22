التقيد بإجراء فحص PCR لجميع المقيمين القادمين إلى الإمارات

الأربعاء 22 يوليه 2020

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم التقيّد بإجراء الفحص المخبري PCR لجميع القادمين من فئة المقيمين إلى الدولة في المختبرات المعتمدة من خلال http://Screening.purehealth.ae.



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وأشار إلى التزام الناقل الجوي بالتأكد من أن القادمين على متن رحلات الطيران حاصلون على نتيجة فحص سلبية وأن تكون شهادة اثبات الفحص قد صدرت من المراكز المتعمدة بمدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة للوصول إلى الدولة بغض النظر عن مطار الوصول وسيتم البدء بتطبيق الاجراء بدءا من تاريخ 24/07/2020.

وأضاف الظاهري أن الدول التي لم تشمل في هذه المرحلة ولا توجد بها مراكز معتمدة على المنصة الرقمية ستقوم شركات الطيران بالتنسيق مع المقيمين الراغبين في العودة الى الدولة لإبراز نتيجة فحص PCR سلبية ولا تتعدى الـ 72 ساعة من مراكز معتمدة لدى هذه الدول.