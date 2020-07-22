شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم لخبير بمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 قال خبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19، مع دخول عدد قليل منها تجارب المرحلة الأخيرة، لكنه أضاف أن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وأضاف مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مناسبة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي "بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح".

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