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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن العويس: نعمل مع شركائنا الدوليين على إنتاج لقاح آمن ضد كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
قال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي نعمل مع شركائنا الدوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كوفيد_19، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في إجراء التجارب على المتطوعين من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات.
وأضاف ندعو أفراد المجتمع للمشاركة في تجربة اللقاح، وقد تم تخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء عملية إجراء التجارب، كما وفرنا عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة.
وتابع: تسجيل عدد كبير من المتطوعين بعد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتطوع، حيث تم تسجيل 5000 متطوع خلال 24 ساعة ولدينا اليوم قرابة 10 آلاف متطوع لتجارب اللقاح الواعد.
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