مصر : سنتصدى بحزم لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

الأربعاء 22 يوليه 2020

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن "مصر ستتصدى بحزم لأي تدخلات أجنبية في ليبيا ونقل المسلحين الأجانب والإرهابيين من سوريا".



جاء ذلك خلال مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، بحث خلاله الموقف الدقيق في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزا الحرص على تفاعل الليبيين مع إعلان القاهرة، والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

Advertisements

وأكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة.

ونوه أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنه "تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين القاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين"