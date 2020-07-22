بايدن وأوباما في دعاية انتخابية جديدة

الأربعاء 22 يوليه 2020

صورة أرشيفية

سيتلقى جو بايدن دعما هائلا من رئيسه السابق باراك أوباما هذا الأسبوع في حملته الهادفة لإلحاق الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المرتقبة بعد نحو مئة يوم.

وفي مقتطفات من حديث يدور بين الرئيس السابق ونائبه سيبث الخميس، يُسمع بايدن مشككا في تعاطف ترامب مع الأميركيين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويقول بايدن "لا يمكنه التعاطف بأي شكل من الأشكال".

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ويجيب أوباما قائلا إن قدرة بايدن على التواصل مع الناس العاديين كانت "السبب الذي جعلني أريدك أن تكون نائبي، والسبب في أنك كنت فاعلا جدا".

والمحادثة المصورة تبدأ بخروج الرجلين من سيارتي ليموزين، وكل منهما واضعا كمامة واقية، قبل أن يجلسا في غرفة بعد نزع الكمامة ولكن على بعد مسافة آمنة.

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي لكنه بالكاد أجرى حملة انتخابية بحضور شخصي، بسبب تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد المرشح الديموقراطي في سن ال77 من الفئة العمرية الاكثر عرضة لخطر العدوى.

وفيما لا يعتبر بايدن مرشحا يتمتع بالجاذبية بشكل خاص، لا يزال أوباما يحظى بشعبية ويتوقع أن يكثف حملته لصالح نائبه السابق.