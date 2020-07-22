شكرا لقرائتكم خبر عن «هادي» يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار بالمهرة وتوفير الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة للاهتمام بالخدمات وتعزيز البنى التحتية والاهتمام بأحوال ومصالح أبناء المحافظة.

وأكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات باعتبار الأمن من الأسس التي تتطلبها عملية التنمية لتعويض أبناءها عقود من الحرمان والانطلاق صوب التنمية والاستثمار.

وشدد خلال استقباله صباح اليوم، محافظ المهرة محمد علي ياسر على أهمية تظافر جهود جميع أبناء المحافظة سلطة محلية ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية بمختلف ركائزه ونسيجه الاجتماعي على توحيد الصف والجهود لإعلاء مكانة محافظتهم والعمل بروح الفريق الواحد كي تظل المهرة على الدوام محافظة الأمن والاستقرار والسلام ومأوى وحاضن جموع أبناء اليمن وبعيدة كل البعد عن ما يقلق أمنها واستقرارها ومواجهة التحديات الأمنية وعمليات التهريب ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، عبر محافظ المهرة عن تقديره للرئيس لاهتمامه الدائم بمحافظة المهرة ومتابعته وتوجيهاته الكريمة لأوضاعها واحتياجاتها والتي شملت مختلف مناحي الحياة وخدمات التنمية والتي سيكون لها الأثر الملموس خلال الفترات القادمة من خلال جملة المشاريع الممنوحة من قبل الدولة أو بدعم من الأشفاء في المملكة.