إثيوبيا تعلن إكمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة "دون أذى لأحد"

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الأربعاء إن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وهو محل نزاع بين إثيوبيا ودولتي المصب السودان ومصر.

وقال آبي أحمد في بيان عبر التلفزيون الإثيوبي الوطني: "أكملنا بنجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة دون أن نضايق، أو نؤذي أحدا."

ونشر التلفزيون الإثيوبي etv لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد.

وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه "تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".

وقال بقلي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "اكتمال الملء الأولي لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء الثلاثاء".

وأضاف أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي دون أن تنقص المياه عن دول المصب مصر والسودان".

وأشار إلى أن "نتائج القمة الإفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه".

وكان آبي أحمد قال أمس الثلاثاء إن بلاده ومصر والسودان توصلت إلى "تفاهم مشترك" من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق.

وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية افتراضية مصغرة أمس استضافها رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وركزت القمة على المفاوضات بشأن السد.

وانكرت إثيوبيا الأسبوع الماضي أنها بدأت في ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان، وقالت إن مستويات المياه المرتفعة كانت بسبب هطول الأمطار.

وكان آبي أحمد أعلن مساء أمس أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

