تركيا تتمسك بموقفها في النزاع مع اليونان حول الاستكشاف في شرق المتوسط وواشنطن تطالبها بالتراجع



أكدت تركيا رفضها لموقف اليونان التي تؤكد أن أنشطة الاستكشاف التركية في شرق البحر المتوسط تمثل انتهاكاً لسيادة الأراضي اليونانية، ما يعني أن التوترات ستظل مرتفعة في المنطقة.

ونقلت وكالات الأنباء عن الخارجية التركية، القول في بيان، إن سفينة المسح السيزمي "أوروتش ريس" ستواصل تقييم منطقة كانت غطتها سفينة أخرى سابقا وتقع ضمن ما كانت أبلغت به تركيا الأمم المتحدة بأنه جرفها القاري.

وستواصل تركيا إجراء المسوحات حتى الثاني من آب/أغسطس، بينما تواصل القوات المسلحة اليونانية مراقبة التحركات التركية.

وواصلت الأسهم اليونانية تراجعاتها وسجلت خسائر بـ3.1% اليوم، بعدما كانت سجلت يوم أمس أعلى خسائر خلال شهر وسط قلق المستثمرين من تداعيات النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بالأساس بين تركيا واليونان بشأن قضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة في بحر إيجه والبحر المتوسط وكذلك تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الدول الأوروبية.

تأتي التوترات الجديدة بعد إعلان تركيا أنها ستجري مسحا في شرق المتوسط بداية من 21 تموز/يوليو.

وكانت الخارجية اليونانية طالبت تركيا "بالوقف الفوري لأنشطتها غير القانونية التي تنتهك سيادة اليونان وتقوض السلام والأمن في المنطقة ".



من جانبها، طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية، بإلغاء إجراءاتها كافة بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث: "تدرك الولايات المتحدة أن تركيا أصدرت تنبيها /نافتكس/ للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي كانون ثان/يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق

المتوسط.

