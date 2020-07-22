العاهل السعودي يرأس اجتماع مجلس الوزراء من المستشفى وحالته مستقرة

الرياض ـ رويترز:عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكان العاهل السعودي (84 عاما) دخل المستشفى الاثنين بسبب التهاب في المرارة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأفادت ثلاثة مصادر سعودية بأن الحالة الصحية للملك سلمان مستقرة.

وبث التلفزيون السعودي لقطات من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان, حيث ظهر العاهل السعودي جالسا إلى طاولة يطالع وثائق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن الاثنين.

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