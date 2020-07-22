رئيس الحكومة المغربية يستقبل سفير السلطنة

الرباط ـ العمانية: استقبل معالي الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بمكتبه بالعاصمة المغربية الرباط أمس سعادة السفير الدكتور سعيد بن محمد البرعمي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المغربية .

تم خلال المقابلة بحث كيفية تطوير وتعزيز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، والتأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة والإسراع في إنجاز الاتفاقيات التي لاتزال قيد الدراسة وتنشيط عمل مجلس رجال الأعمال والتعاون بينهم للاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتاحة في البلدين .

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