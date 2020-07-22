السلطنة تشارك فـي اجتماع وزراء الصحة فـي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

في الأولى, السياسة 22 يوليو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة أمس عبر الاتصال المرئي في اجتماع وزراء الصحة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للاطلاع على تقييم الوضع والتقدم المنهجي نحو أهداف (المليارات الثلاثة) المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13).

مثّل السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة.

وتأتي عملية التقييم كجزء من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13) التي تعهدت بها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جمعية الصحة العالمية واللجنة الإقليمية لشرق المتوسط .

وتندرج المليارات الثلاثة في صميم الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المنظمة وهي: استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتُّع مليار شخص آخر بمستوى أوفر من الصحة والعافية.

وهدف الاجتماع إلى إطلاع المشاركين على عملية التقييم وأثرها على الجهود المبذولة في البلدان الأعضاء، وقد اشتمل برنامجه على كلمة للمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عرض حول عملية التقييم، مناقشة المليارات الثلاثة مع الوضع الصحي الحالي.

يذكر أن هذه الاجتماعات والفعاليات الافتراضية من شأنها أن تعزز التضامن والتشاور بين القائمين على وزارات الصحة في الدول الاعضاء بمنظمة الصحة العالمية ومسؤولي المنظمة، وتعتبر فرصة للعمل معًا بشكل أفضل لإعادة النظر في البرامج المشتركة بين الجانبين لجعلها أكثر فعالية وبالأخص في مجال مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).