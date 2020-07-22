حواجز حول الكعبة لمنع الحجاج من لمسها

الرياض ـ وكالات: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيتم هذا العام، لأول مرة، وضع حواجز حول الكعبة المشرفة، تطبيقا لما أصدره المركز الوطني للوقاية من مرض كوفيد19، والتي من ضمنها منع لمس الحجاج الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله. وقال بيان رسمي مساء امس الاول أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، تابع استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

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