الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا بسيناء

القاهرة ـ رويترز: قال الجيش المصري إنه قتل 18‭‭ ‬‬ارهابيا هاجموا موقعا عسكريا في شمال سيناء الثلاثاء وأحبط هجومهم. وأضاف الجيش في بيان أن اثنين من أفراده قُتلا وأصيب أربعة آخرون في الهجوم. وجاء في البيان «قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا، وتدمير عدد أربع عربات منها ثلاث عربات مفخخة».

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