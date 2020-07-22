استراتيجية أمريكية لسفن وطائرات "بلا بشر" في الحروب

أمر مايكل جيلداي، رئيس العمليات في البحرية الأمريكية، فريقه بوضع استراتيجية شاملة لاستخدام الأنظمة غير المأهولة في الجو والبحر خلال السنوات القادمة.

وقال جيلداي، خلال مقابلة مع موقع ديفينس نيوز المختص بالشؤون العسكرية، إن الخطة التي يطلق عليها "حملة غير مأهولة"، تتطلع إلى ربط جميع البرامج العسكرية المتباينة معًا بطريقة متماسكة.

وأضاف: "لدينا نطاق واسع من الأنظمة غير المأهولة التي نعمل عليها، ولدينا عدد كبير جدًا من السفن غير المأهولة التي تعمل على سطح البحر وتحته وطائرات بدون طيار تعمل في الجو".

تأتي مساعي جيلداي نحو تنفيذ استراتيجية بناء طائرات وغواصات غير مأهولة بعد عامين متتاليين من الانتقادات في الكونجرس بأن البحرية تمضي قدمًا بسرعة كبيرة للاعتماد على الأنظمة غير مأهولة دون القيام أولاً بتصميم أو تطوير تقنيات وأنظمة ميكانيكية جديدة حاسمة.

وأسفرت الانتقادات عن وضع قوانين لإبطاء تطوير الأنظمة التي قالت كل من البحرية ووزارة الدفاع إنها ضرورية لمواجهة أعدائها في الخارج.

وأقر جيلداي أن البحرية لم تحدد مستقبلها فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة، بشكل ملائم بطريقة تلهم الثقة.

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وفي أحدث قانون للدفاع الوطني، التي يتم العمل عليها حاليا في الكونجرس، يبدو أن المشرعين على استعداد لتقييد تمويل شراء أي سفن كبيرة غير مأهولة حتى تثبت البحرية أنها وضعت نظاما ميكانيكا وكهربائيا مناسبا، وأنها تعمل بشكل مستقل لمدة 30 يوما متتاليا، علاوة على إثبات ان نظام التشغيل موثوق به، بحسب الموقع العسكري.

وكان النائب غو كورتني، رئيس اللجنة الفرعية لقوات الإنزال بالكونجرس، قال إن اللجنة تدعم تطوير أنظمة الطائرات بدون طيار ولكنها لا تريد أن تكرر أخطاء البحرية.

وذكر كورنتي: "الرسالة التي أريد أن يفهمها الناس هي أننا ندعم تمامًا التحرك نحو الأنظمة غير المأهولة، سواء كان ذلك على السطح أو تحت سطح البحر".

وأضاف: "لكننا نريد أن نتأكد أننا لن ينتهي بنا الحال إلى السفن القتالية العادية، حيث نحاول معرفة المهمة التي ستقوم بها هذه الأنظمة".

وقال جيلداي: "مفهوم العمليات التي يعمل عليها الأسطول الآن سيتم تسليمها في الخريف، وهي الوظيفة التي ستقوم بها السفن غير المأهولة والتي تسهل استهداف العدو بدلا من الاعتماد على حاملات الطائرات".