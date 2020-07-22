البنتاجون: سيطرة داعش على أراضي العراق تراجعت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون"،الأربعاء، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على مساحة واسعة من الأراضي والقوات العراقية حققت نجاحات كبيرة في هزيمته.



وأضافت الدفاع الأمريكية أن قوات الأمن العراقية أقوى بكثير من تنظيم داعش، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق من أجل القضاء على التنظيم تماما.

وأكد البنتاجون، في بيان، أن خطر تنظيم داعش في سوريا تراجع بشكل كبير وبقاياه تتخذ من مناطق ريفية ملاذًا للتخفي وسط المدنيين.

وقالت الدفاع الأمريكية إن وجود تنظيم داعش قد لا ينتهي بشكل كامل ونعمل على مكافحة فكره المتطرف، مؤكدة أن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على مكافحة بقايا تنظيم داعش وحدها ولا تحتاج إلى مساعدة كبيرة .

وأكد البيان أن الجيش الأمريكي لم يقدم التدريب والمشورة للقوات العراقية وضرباتها ضد تنظيم داعش تحقق نجاحات ملموسة.

وتمكنت قوات الأمن العراقية، أمس الثلاثاء، من القبض على شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لعصابات داعش الإرهابية".

ووصف رسول العملية بـ"المباغتة والسريعة نتج عنها القبض على عُنصر إرهابي وبحوزته عدد من الأسلحة والعتاد وشرائح هاتف مُتعددة".

وتابع "رسول "أن قوة أخرى لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت أيضا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وتابع: "هذا وأكمل رجال جهاز مكافحة الإرهاب عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من إلقاء القبض على العنصر الثالث في ممحافظة كركوك بعد كمين محكم".

ولا تزال الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش تشن هجمات بين الحين والآخر في العديد من المدن والمحافظات العراقية، حيث كان آخرها استهداف قوة أمنية تابعة لقوات الجيش العراقي قتل فيها 3 من بينهم ضابط برتبة عميد ركن في منطقة الطارمية شمال بغداد.

وأفاد مصدر من قوات البيشمركة الكردية، مساء الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش قرب قضاء خانقين 180 كيلومترا شرق بغداد.