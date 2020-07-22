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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف السورية تعلق صلاة عيد الأضحى في دمشق وريفها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب كورونا.
وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك هو ارتباط تلك الصلاة "ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم".
وأعلنت الوزارة في بيان كذلك تعليق "جميع الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر، وكذلك إغلاق جميع صالات التعزية والأفراح التابعة لوزارة الأوقاف في المحافظتين حتى إشعار آخر".
بينما أبقت الوزارة على استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في جميع المحافظات "على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا".
وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات تأتي "نظرا لتوسع انتشار وباء كورونا في محافظتي دمشق وريف دمشق".
وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين مع رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار الفيروس.
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