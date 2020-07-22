آوائي ينضم لـ11 برلمانيا أصيبوا بكورونا في إيران

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وآوائي هو النائب السابع عن محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، الذي يصاب بفيروس كورونا، حيث تصنف المحافظة على أنها حمراء، نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بها.
ووفقا لتقارير محلية فإن 12 نائبا بالبرلمان الإيراني أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي ثلاثة منهم، ويتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و853 حالة، بعد تسجيل 219 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت إيران سجلت أمس الأول أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، بتسجيل 229 حالة.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 281 ألفا، بعد تسجيل 2856 حالة إصابة جديدة.
ولفتت إلى أن 3609 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 245 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة أخيرا، وبدأت الحكومة على إثر ذلك بإعادة فرض بعض القيود.
إصابات كورونا الرسمية في إيران:
- 281000 إصابة14853 وفاة
- 3609 إصابات حرجة
- 219 وفاة خلال 24 ساعة
- 2856 إصابة خلال 24 ساعة
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