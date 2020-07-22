إيران تنحني للأزمة الاقتصادية وتسحب أرصدتها المجمدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انحنت إيران بشكل لافت للأزمة الاقتصادية التي تعيشها جراء العقوبات، وأعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني «الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة» في بعض البلدان، قائلا إن هذه الموارد ستستخدم في «إدارة التحويلات في المصرف المركزي».

وقال واعظي لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إنه «تم الإفراج عن جزء من الأرصدة المالية المجمدة خلال الأيام القليلة الماضية في دول عدة، وهي تستخدم الآن في تحويلات البنك المركزي لمعالجة مخاوف ومشكلات المستوردين».

ولم يوضح واعظي ما هي البلدان التي أفرجت عن هذه الأرصدة، حيث تخضع طهران لحظر مالي تم تشديده مع عودة العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.

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وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد استدعت سفير إيران لديها بعد تهديد طهران بمقاضاة سيول في المحاكم الدولية لامتناعها عن الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارفها، لكن لم يعرف ما إذا كان واعظي يتحدث عن نفس الأرصدة أم إن بلدانا أخرى أفرجت عن أرصدة مشابهة لطهران.

وتحدث مدير مكتب الرئيس الإيراني عن «اضطراب سوق العملات» في إيران، ووصفه بأنه جزء من «حرب نفسية» تمارس من الخارج على طهران، في حين شهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات حادة في الأيام الأخيرة, وكسر سعر الدولار الرقم القياسي حيث وصل السبت إلى 26 ألف تومان.

ومع قيام المصرف المركزي الإيراني بضخ 300 مليون دولار من العملة في السوق يومي السبت والأحد الماضيين، انخفض سعر الدولار الأمريكي يوم الاثنين في السوق الإيرانية المفتوحة بنحو 10% ووصل إلى 22 ألفا و950 تومان.