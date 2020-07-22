شكرا لقرائتكم خبر إيران تنحني للأزمة الاقتصادية وتسحب أرصدتها المجمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال واعظي لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إنه «تم الإفراج عن جزء من الأرصدة المالية المجمدة خلال الأيام القليلة الماضية في دول عدة، وهي تستخدم الآن في تحويلات البنك المركزي لمعالجة مخاوف ومشكلات المستوردين».
ولم يوضح واعظي ما هي البلدان التي أفرجت عن هذه الأرصدة، حيث تخضع طهران لحظر مالي تم تشديده مع عودة العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد استدعت سفير إيران لديها بعد تهديد طهران بمقاضاة سيول في المحاكم الدولية لامتناعها عن الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارفها، لكن لم يعرف ما إذا كان واعظي يتحدث عن نفس الأرصدة أم إن بلدانا أخرى أفرجت عن أرصدة مشابهة لطهران.
وتحدث مدير مكتب الرئيس الإيراني عن «اضطراب سوق العملات» في إيران، ووصفه بأنه جزء من «حرب نفسية» تمارس من الخارج على طهران، في حين شهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات حادة في الأيام الأخيرة, وكسر سعر الدولار الرقم القياسي حيث وصل السبت إلى 26 ألف تومان.
ومع قيام المصرف المركزي الإيراني بضخ 300 مليون دولار من العملة في السوق يومي السبت والأحد الماضيين، انخفض سعر الدولار الأمريكي يوم الاثنين في السوق الإيرانية المفتوحة بنحو 10% ووصل إلى 22 ألفا و950 تومان.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنحني للأزمة الاقتصادية وتسحب أرصدتها المجمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.