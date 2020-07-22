شكرا لقرائتكم خبر جريفيث: نلاحق حزب الله الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جير الدين جريفيث، إن واشنطن تعمل على منع طهران من حيازة السلاح، وتواصل الضغط على حزب الله الإرهابي بالتوازي مع دعم لبنان، كما تجري مفاوضات مع كافة فرقاء ليبيا.

ولفتت جريفيث في تصريحات لقناة «العربية» إلى ضرورة التحرك الدولي لمنع طهران من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن واشنطن معنية بمنع طهران من تطوير وحيازة أي «سلاح نووي أو باليستي».

وأكدت أن «الضغط الأقصى على إيران يعوق تمويلها للميليشيات» في عدد من البلدان، وأن «العقوبات أخرجت شركات عدة من إيران»، وكشفت أن بلادها تمارس ضغطا اقتصاديا قاسيا على حزب الله.

ودعت الدول الأخرى إلى الانضمام لأمريكا في ممارسة الضغوط على حزب الله.