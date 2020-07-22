جريفيث: نلاحق حزب الله الإرهابي

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ولفتت جريفيث في تصريحات لقناة «العربية» إلى ضرورة التحرك الدولي لمنع طهران من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن واشنطن معنية بمنع طهران من تطوير وحيازة أي «سلاح نووي أو باليستي».
وأكدت أن «الضغط الأقصى على إيران يعوق تمويلها للميليشيات» في عدد من البلدان، وأن «العقوبات أخرجت شركات عدة من إيران»، وكشفت أن بلادها تمارس ضغطا اقتصاديا قاسيا على حزب الله.
ودعت الدول الأخرى إلى الانضمام لأمريكا في ممارسة الضغوط على حزب الله.
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