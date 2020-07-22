شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: سنواصل حظر الأسلحة على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الخارجية الأمريكية أن سلوك إيران لا يبعث على الرضا.. وأنها ستسعى إلى ضمان استمرار حظر الأسلحة عن إيران بعد أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في بريطانيا: بحثت مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تمديد حظر السلاح على إيران. ولن نسمح برفع حظر السلاح عن إيران، وشدد على أن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زال أمامهما المزيد من العمل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، معربا عن أمله من إتمامها في المستقبل القريب.

وأبلغ بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب «من المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر، التركيز الأساسي والشركات المتحدة هي أن نرى أننا يمكننا تحقيق تقدم في هذا وإتمامه بأسرع ما يمكن.»

وقال مايك بومبيو «تحدثت مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن هذا الأمر، وآمل أن نقدر على إتمامه في وقت قريب»