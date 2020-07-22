توسيع التحقيق في جزيرة أمير قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني أمس الأول اجتماعا لمناقشة مقترح توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل «المساس بالحوزة الترابية»، وخرقا محتملا في قانون محاربة الفساد، بعد حصول اللجنة على وثائق مسربة عن قرار اتخذه الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حسب موقع «صحراء ميديا».

وقالت برقية صادرة عن البرلمان، إن اللجنة خصصت اجتماعها «لدراسة مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية».

ووفق البرقية، فإن المقترح يتضمن مادتين، تشمل الأولى «المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 أبريل (نيسان) 2016، المتعلق بمحاربة الفساد»، أما المادة الثانية فتنص على أنه «لا تتأثر الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا التعديل».

هدية بـ10 ملايين

وأظهرت وثائق مسربة أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص.

وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية «أن ولد عبدالعزيز تسلم هذا الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في المقر الرئاسي في نواكشوط.

وصادقت الجمعية الوطنية على محضر مؤتمر الرؤساء، المتضمن طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبدالعزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.

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لقاء سري

وربطت المصادر البرلمانية بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المهجورة في المحيط الأطلسي، والمتاخمة لحوض «أركين» أكبر محمية طبيعية للطيور في أفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام «موثق قضائي» معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق ولد عبدالعزيز مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال محمد كردي المري لتسليمه هدية نقدية من قطر.

وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه، وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبدالعزيز على شيك قيمته 10 ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ «رشوة» مرتبطة بتنازله عن الجزيرة.

وأضاف المصدر أن ولد عبدالعزيز حدد للدبلوماسي القطري موعدا خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في مقر إقامته وليس في المكتب الرئاسي على غير ما جرت العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية.

كيف حصل أمير قطر على الجزيرة الهدية؟

قدم حمد بن خليفة شيكا مصرفيا للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بـ10 ملايين دولار