شكرا لقرائتكم خبر واشنطن لأنقرة: أوقفوا التنقيب قرب الجزر اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية بإلغاء إجراءاتها كافة بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث «تدرك الولايات المتحدة أن تركيا أصدرت تنبيها «نافتكس» للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة».

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي يناير الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء «الخروقات» التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في حديث مع مجلة كريتر التركية أخيرا أن أنقرة منفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر المتوسط، ومستعدة للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ، مضيفا «لا نريد توترا في المتوسط الذي يعد مهد الحضارات المختلفة».