مقاتلات التحالف تضرب الحوثي في مأرب وصعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع وآليات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في غرب مأرب وصعدة معقل الحوثي، تركزت على تجمعات للميليشيات في مديرية الظاهر جنوب غرب صعدة، ومواقع وتجمعات في مجزر وصرواح والعبدية بمأرب.

في المقابل رفضت ميليشيات الحوثي السماح بدخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم لصيانته وتفريغه عقب تعهدها وموافقتها قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، وعاودت مراوغاتها من جديد في استخدام هذه الورقة للضغط وابتزاز المجتمع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم.

وطالب القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة، بحل مشكلة خزان صافر، عبر طرف ثالث دولي محايد، في إشارة لتنصلها عن التعهدات السابقة. وقال «أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية (في حكومتهم الانقلابية غير المعترف بها دوليا) بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص صهريج صافر.

ومع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطيا إلا أننا نحملهم المسؤولية».

واتهم الحوثي المبعوث الأممي إلى اليمن بـ»المراوغة»، مطالبا بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بما تسميه جماعته «العدوان» تداركا لأي كارثة أو إعاقة.

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وكان مجلس الأمن الدولي أكد موافقة الحوثيين على دخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم، وأعرب عقب جلسة خاصة الخميس الماضي عن قلقه العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة لها.

من جهتها أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني عن قلقها البالغ من وتيرة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والصحفيين والبرلمانيين، والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

وقالت الهيئة في بيان «تؤكد هيئة رئاسة المجلس على عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل الميليشيات الانقلابية، والمتمثل في الطلب الى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائبا جديدا من أعضاء مجلس النواب، وما تلك الخطوة إلا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الأعضاء السابقين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه».

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب اليمني وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صودرت والإفراج عن الصحفيين أكرم الوليدي وعبدالخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وغيرهم ممن حكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لا تملك أي صفة شرعية أو قانونية.

مشاهدات يمنية