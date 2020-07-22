7 قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في بوركينافاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقى جنديان على الأقل مصرعهما، فيما أصيب خمسة آخرون في هجوم استهدف وحدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو، بالقرب من حدودها مع النيجر. وقالت مصادر أمنية بوركينية أمس، إن وحدة «تانكوالو» العسكرية الواقعة في مقاطعة «كوماندجاري» تعرضت لهجوم شنه مسلحون، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

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