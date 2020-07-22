7 قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في بوركينافاسو

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وقالت مصادر أمنية بوركينية أمس، إن وحدة «تانكوالو» العسكرية الواقعة في مقاطعة «كوماندجاري» تعرضت لهجوم شنه مسلحون، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.
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