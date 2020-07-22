تدمير 18 إرهابيا شمال سيناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الجيش المصري محاولة هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر المسلحة. وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها بأن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر المسلحة داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا، منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير أربع عربات، ثلاث منها مفخخة، مشيرة إلى مقتل اثنين من قوات الجيش المصري، وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات.

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