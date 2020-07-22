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أمريكا تبحث الأزمة الليبية مع الإمارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أهمية خفض التصعيد في ليبيا، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول.

وقالت صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية إن الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، وجاء في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية مزيدا من التوتر وسط مساع لتدخلات عسكرية خارجية في النزاع.

في المقابل، اتفق وزيرا خارجية روسيا والجزائر سيرجي لافروف وصبري بوقادوم أمس على استحداث آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي أمس في العاصمة الروسية موسكو، إنه لا حل عسكري لأزمة ليبيا ولا بد من الحوار السياسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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