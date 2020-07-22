أمريكا تبحث الأزمة الليبية مع الإمارات

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وقالت صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية إن الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، وجاء في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية مزيدا من التوتر وسط مساع لتدخلات عسكرية خارجية في النزاع.
في المقابل، اتفق وزيرا خارجية روسيا والجزائر سيرجي لافروف وصبري بوقادوم أمس على استحداث آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي أمس في العاصمة الروسية موسكو، إنه لا حل عسكري لأزمة ليبيا ولا بد من الحوار السياسي.
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