أمريكا تبحث الأزمة الليبية مع الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أهمية خفض التصعيد في ليبيا، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول.

وقالت صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية إن الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، وجاء في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية مزيدا من التوتر وسط مساع لتدخلات عسكرية خارجية في النزاع.

في المقابل، اتفق وزيرا خارجية روسيا والجزائر سيرجي لافروف وصبري بوقادوم أمس على استحداث آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي أمس في العاصمة الروسية موسكو، إنه لا حل عسكري لأزمة ليبيا ولا بد من الحوار السياسي.