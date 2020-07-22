السيسي: عازمون على حسم خلافات سد النهضة

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وشدد الرئيس على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
ورأس القمة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
على صعيد آخر، نشر التلفزيون الإثيوبي «etv» لقطات تعرض للمرة الأولى للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد، وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه «تم تخزين 4.9 مليارات م3 من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء»، معتبرا أن «هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان».
وأشار إلى أن «نتائج القمة الإفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة»، لافتا إلى أن «الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه».
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