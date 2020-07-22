«إثيوبيا تتحدى».. آبي أحمد يهنئ شعبه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. وأول فيديو لملء خزان السد

في واقعة توضح حجم التعنت الإثيوبي والأصرار على نسف المحادثات بين مصر والسودان بسبب سد النهضة، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين، الأربعاء، على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وذلك في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة.

ومن جهته، أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، المهندس سلشي بغلي، عن انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير، مهنئا بذلك الإثيوبيين على هذه الخطوة الموفقة والتي تأتي لتنمية الشعوب الإثيوبية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها، إن المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة قد انتهت لهذا العام بسلام، وأنه في هذه المرحلة قد تم حجز ما مقداره 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل الأزرق، مما يوضح أن المياه تتدفق إلى دولتي المصب، بحسب تعبيره. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت تفاصيل ما حدث بالقمة الإفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة ، التي عقدت أمس الثلاثاء. وقالت الخارجية إن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

أضاف حافظ أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك، بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف، والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

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وبثت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم، الأربعاء، أولى اللقطات التي تظهر انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل.

وتظهر اللقطات الجوية تجمع كميات ضخمة من المياه وراء السد، الذي لا يزال قيد الإنشاء، لكن المياه تدفقت بغزارة عبر قنوات السد.

وقدر مسؤول سوداني بأن المرحلة الأولى شملت تجميع 4.9 مليار متر مكعب من المياه، علما بأن أديس أبابا تسعى لملء الخزان على ثلاث مراحل.

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من تشييد السد في عام 2022.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من السد، وذلك بسبب موسم الأمطار وحالة الجريان السطحي في النهر.

وقال إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لبلورة اتفاق قانوني وملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.