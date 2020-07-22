خطة تركيا لمواجهة «القوات المصرية» فور دخولها ليبيا .. وبيان روسي عاجل

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

واجتمع وفدان تركي وروسي، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة لمناقشة الحرب في ليبيا، واتفقا على المضي قدماً في الجهود، من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وتدعم روسيا، إضافة إلى مصر والإمارات، الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معارك ضد قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

وقال البيان المشترك إن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

يأتي ذلك فيما انتهت تركيا من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مصر جنوداً إلى ليبيا، حسب ما نقلته صحيفة "زمان" عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية وفقا لروسيا اليوم.

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تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية

قالت صحيفة زمان التركية أنه تم الانتهاء من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع قرار البرلمان المصري بإرسال قوات إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة التركية أن أنقرة "تراقب تبعات قرار البرلمان المصري عن كثب".

وتابعت أن أنقرة "مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض لها قواتها المتواجدة في ليبيا مهما كان الطرف الذي قام بالهجوم".

وأنه إذا أرسلت "مصر قوات عسكرية إلى ليبيا فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية".