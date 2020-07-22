اليونان تتأهب في شرقي المتوسط ببوارج عسكرية.. وتركيا تتحدى.. وميركل تتدخل وتمنع «كارثة»

نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت عن حالة "التأهب"، بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف النفط، وفق ما أفاد مصدر في البحرية اليونانية، الأربعاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "الوحدات البحرية تم نشرها منذ أمس (الثلاثاء) في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت البحرية اليونانية إن لديها "استعدادات متزايدة لمواجهة الأنشطة التركية في بحر إيجة"، على خلفية تنقيب أنقرة منذ أشهر عن مصادر للطاقة قرب جزر يونانية، الأمر الذي نددت به أثينا أكثر من مرة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش اليوناني، دخول قواته في حالة تأهب، بعدما كشفت تركيا عن نيتها إجراء تنقيب جديد عن النفط بالقرب من جزيرة يونانية.

وكانت أنقرة قد قالت في وقت سابق إنها ستجري مسحا تقنيا في أعماق البحار في جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو القريبة من سواحل تركيا، شرقي المتوسط.



وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه لوحظ ارتفاع وتيرة النشاط في قاعدة "أكساز" البحرية التركية القريبة، وأشارت إلى أن 15 مجموعة بحرية غادرت القاعدة العسكرية.

وقد أثار هذا التحرك شكوك السلطات في أثينا والبحرية اليونانية. وعلى الإثر اختصر قائد الجيش اليوناني رحلته إلى قبرص بسبب هذا التطور.

وكانت برلين طالبت في وقت سابق أنقرة بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه أرادت تركيا تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فعليه التوقف عن هذه النشاطات.

ويثير سلوك تركيا المتزايد في شرقي المتوسط التوترات في المنطقة، وأدى إلى تدهور العلاقات كثيرا مع الجارة اليونان.

وكان رئيس أركان الجيش اليوناني كونستانتينوس فلوروس قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا تمثل تهديدا لليونان ودول أخرى، مشيرا إلى أن أنقرة أصبحت تزعزع الاستقرار في المنطقة.

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أفادت وسائل إعلام في ألمانيا، الأربعاء، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منعت نشوب حرب بين اليونان وتركيا اللتين وصل التوتر بينهما إلى درجة غير مسبوقة.



وذكرت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في ألمانيا أنها حصلت على معلومات تفيد بأن ميركل بذلت جهودا دبلوماسية حالت دون وقوع الحرب بين البلدين في اللحظة الأخيرة، عندما كاد جيشا البلدين يفتحان النار على بعضهما البعض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين الدولتين كاد ينشب قرب جزيرة كاستيلوريزو، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة نيتها إجراء عمليات تنقيب قرب الجزيرة اليونانية القريبة من سواحل تركيا.

وكان الجيش اليوناني أعلن مساء أمس الثلاثاء أن قوات في شرق البحر المتوسط باتت في حالة تأهب قصوى، بعدما قال إنه رصد تحركات عسكرية تركيبة قريبة قرب الجزيرة، تزامنت مع إعلان التنقيب المزمع.

وذكر الجيش اليوناني، بحسب ما أوردت صحف محلية، أنه تم رصد 15 مجموعة بحرية غادرت قاعدة "أكساز" العسكرية التركية، الأمر الذي أثار الشكوك لدى السلطات في أثينا والبحرية اليونانية.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الطائرات والبوارج الحربية من الطرفين كانت على بعد خطوة واحدة فقط من الشروع في القتال.

ويثير سلوك تركيا المتزايد في شرقي المتوسط التوترات في المنطقة، وأدى إلى تدهور العلاقات كثيرا مع الجارة اليونان.

وهناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى سواحل قبرص.

وتزايد التوتر مع إعلان تركيا ترسيم الحدود مع حكومة فايز السراج الليبية، أواخر نوفمبر الماضي، في اتفاقية حاولت فيها أنقرة ابتلاع جزر يونانية في المتوسط.