«توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. وخلق فرص عمل».. 7 أهداف لمبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

حددت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 أهداف لمبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، المقرر إطلاقها يوم الأحد المقبل.

بدوره، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، الأهداف الـ7 للمبادرة، والتي جاءت كالتالي:

1- تسهم في توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

2- تسهم في ارتفاع الرضا العام ومستوى معيشة المواطن.

3- تشجع المنتج المحلي، وتحفز الاستهلاك كمكون من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

4- تسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج، وتشغيل خطوط الإنتاج بطاقتها القصوى.

5- تحفز المبادرة توفير المزيد من فرص العمل.

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6- تسهم في زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

7- تعمل على تعميق الشمول المالي.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك "مايغلاش عليك". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وبحسب بيان جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. مضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.