"سلاك" تقدم شكوى في أوروبا ضد "مايكروسوفت" بسبب الاحتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قدمت منصة "سلاك" للمراسلة في مكان العمل عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، شكوى بشأن الاحتكار ضد شركة "مايكروسوفت" لدى المفوضية الأوروبية، متهمة إياها بربط برامج بشكل غير عادل للقضاء على المنافسة.

وتزعم شكوى شركة سلاك، أن مايكروسوفت أساءت استغلال هيمنتها على السوق، في انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي، من خلال إدخال منتجها "تيمز" إلى حزمة "أوفيس"، والتي تحتوي على برامج مثل "وورد". ويتنافس "تيمز" مع تكنولوجيا سلاك الرائدة.

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وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، مما يجعل أدوات الاتصال أكثر ضرورة.

وقالت شركة سلاك في بيان: "ربطت مايكروسوفت منتجها "تيمز" بصورة غير قانونية بمجموعة إنتاجية "أوفيس" التي تهيمن على السوق، وجعلت تثبيته إجباريا للملايين، ومنعت حذفه، وأخفت التكلفة الحقيقية عن عملائها من الشركات".

وأشارت سلاك إلى أن مايكروسوفت واجهت اعتراضات قانونية من قبل في أوروبا بشأن ربط متصفح "إنترنت إكسبلورر" بنظام تشغيل ويندوز، وتكبدت مايكروسوفت غرامات في نهاية المطاف، فيما لم تبد مايكروسوفت رد فعل على الفور.