استرداد 130 فدان أراضي أملاك الدولة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قطعتي أرض، بإجمالي مساحة 130 فدانًا، بعد سحبها من غير الجادين في تقنين وضع اليد.

وأشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين، بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها.