رفض طعون المستبعدين من انتخابات "الشيوخ" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

رفضت الدائرة 77 أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، اليوم الأربعاء، 3 طعون خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الأولى برقم 10908 لسنة 10ق المُقامة من رمضان محمد عبدالفتاح عبدالناصر، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ورئيس لجنة فحص الطلبات، بصفته، ورئيس محكمة المنيا الابتدائية، بصفته، حول استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لعدم تقديم شهادة الميلاد.

كما رفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الثانية برقم 10973 لسنة 10ق المُقامة من محمد عبدالحفيظ صالح محمود، ضد أحد المرشحين المدرجين بالجدول، بزعم أنه من المنتمين للجماعات المحظورة، وتم رفضها لعدم وجود دليل.

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كما رفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الثالثة برقم 10972 لسنة 10ق، المقامة من محسن مصطفى محمد أحمد، حول قرار استبعاده من الترشح، بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية.

وقررت المحكمة قبول الدعاوى الثلاث شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

وجاء قرار الدائرة 77 بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم علي حسن، وعبدالواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد أحمد خليفة مفتاح، مفوض الدولة، وسكرتيرة كمال علي محمد.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين السبت الماضي، وبلغ عدد المتقدمين 29، بينهم شريف نادي، النائب بمجلس النواب، وجرى استبعاد 2 منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبة.