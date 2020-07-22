جونز هوبكنز: إصابات كورونا تتجاوز 15 مليونًا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء، تجاوز إصابات فيروس كورونا المُستجد 15 مليونًا حول العالم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي وبريطانيا وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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