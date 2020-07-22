رئيس جامعة الأقصر يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس: بعث الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة. وجاء نص البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات الطيبة لفخامتكم وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطرت أسمى معاني الوطنية والفخر للشعب المصري، حفظكم الله من كل سوء وحفظ مصر وشعبها العظيم".

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