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سماع دوي انفجارات في موقع احتجاز الرهائن في لوتسك الأوكرانية

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أفادت قناة"روسيا 24" بوقوع انفجارات في موقع احتجاز الرهائن في مدينة لوتسك الأوكرانية.

 

 وقال المراسل، اليوم الثلاثاء: "قبل حوالي 20 دقيقة، كانت هناك ثلاثة انفجارات. كان أحدها انفجارًا، واثنان من الملوثات العضوية الثابتة المشبوهة. قال أفراد من الجيش، عندما كانوا بجانبي، إنه صوت من المفترض أنه من قنبلة يدوية. كانت سحابة دخان مرئية".

 

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن الانفجار وقع حوالي الساعة 15.20 بتوقيت موسكو. وأضافت الوكالة "من المعروف أن الإرهابي ألقى عبوة ناسفة مجهولة من الحافلة وانفجرت. ولم يصب أحد".

 

هذا واختطف رجل مسلح، صباح اليوم الثلاثاء، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ 20 راكبا رهائن.

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وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان: "هذا الصباح، ورد بلاغ على الخط 102 "خط الطوارئ" مفاده أنه في وسط لوتسك استولى رجل يحمل متفجرات وأسلحة على حافلة وأخذ الركاب رهائن".

 

 

وتابع البيان: "أغلقت الشرطة وسط المدينة لضمان سلامة المواطنين".

 

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