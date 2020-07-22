الرئاسة الروسية تعلق على اعتداء الشرطة الأمريكية على صحفيين روس

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا تنتظر من السلطات الأمريكية، اتخاذ تدابير شاملة لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، العاملين في الولايات المتحدة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف ممثل الكرملين، في مجال تعليقه على تعرض اثنين من الصحفيين الروس للعنف من قبل الأمن الأمريكي: "نحن نعتبر الاعتداء على الصحفيين الروس، من قبل الشرطة الأمريكية، أمرا شائنا. نتوقع أن تتخذ السلطات الأمريكية إجراءات شاملة لضمان

السلامة الشخصية للصحفيين الروس، وتهيئة الظروف المناسبة للعمل الحر لوسائل الإعلام بشكل عام".

يوم الأربعاء، قالت القناة التلفزيونية الروسية الأولى، إن مراسلتها يوليا أولخوفسكايا، والمصور المرافق لها فياتشيسلاف أرخيبوف، تعرضا لاعتداء من جانب رجال شرطة أمريكيين، خلال تغطية الاحتجاجات الجارية في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ووقع الحادث، خلال تصوير الصحفيين، لأعمال شغب حاصر فيها المتظاهرون دار المحكمة

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المحلية، حيث تمركزت القوات الفدرالية، التي وصلت إلى المدينة رغم رفض السلطات المحلية لذلك.

أكدت السلطات الروسية ،اليوم الأربعاء، عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الصحفيين على خلفية تعرض فريق إعلامي روسي لاعتداء على أيدي الشرطة الأمريكية في مدينة بورتلاند ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن الشرطة

الأمريكية استخدمت العنف بحق الفريق الإعلامي التابع للقناة الأولى الروسية خلال تغطيته المظاهرات المتواصلة في بورتلاند، مركز ولاية أوريجون، ما أدى إلى إتلاف معدات مهنية.