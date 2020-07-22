حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15 مليون حول العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، اليوم الأربعاء، أكثر من 15.1 مليون إصابة، كما أن 616276 شخصًا توفوا جراء الفيروس، حسبما أفادت أحدث إحصاء لوكالة "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 142033 حالة

وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء، أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

Advertisements

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات

الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأربعاء أن

الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق (372 وفاة).

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة، و2 مليون و159654 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 28732 حالة وفاة، ومليون و192915 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة، و783328 حالة إصابة.