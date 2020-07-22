تعليق صلاة عيد الأضحى في دمشق وريفها

علقت وزارة الأوقاف السورية صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك هو ارتباط تلك الصلاة "ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم".

وأعلنت الوزارة في بيان كذلك تعليق "جميع الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر، وكذلك إغلاق جميع صالات التعزية

والأفراح التابعة لوزارة الأوقاف في المحافظتين حتى إشعار آخر".

بينما أبقت الوزارة على استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في جميع المحافظات "على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا".

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وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات تأتي "نظرا لتوسع انتشار وباء كورونا في محافظتي دمشق وريف دمشق".

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ أكثر من شهرين مع رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت سوريا، يوم الإثنين، تسجيل أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة.

كذلك أعلنت الوزارة تسجيل 4 وفيات وهو أيضًا أعلى معدل يومي للوفيات في سوريا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 29.